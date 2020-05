Miljoenendeal Global Champions Tour klapt door coronacrisis

Als gevolg van de coronacrisis wil een Duitse investeerder af van de aankoop van een miljoenenbelang in de Global Champions Tour. Voor de rechter ruziën de partijen over tientallen miljoenen. Dat blijkt uit onderzoek door RTL Z.

Begin dit jaar kondigde de Duitse investeerder Tennor aan een belang van 50 procent in Global Champions Tour (GCT) te kopen. Tennor is in handen van de controversiële Duitse zakenman Lars Windhorst, ook bekend als mede-eigenaar van de Berlijnse voetbalclub Hertha BSC.

Jan Tops

De Global Champions Tour werd in 2006 opgericht door Jan Tops. Het bedrijf uit Valkenswaard organiseert springwedstrijden op prestigieuze locaties over de hele wereld, waar topruiters hoge bedragen aan prijzengeld kunnen winnen. Zo wist de Brabantse organisatie wereldwijd een klinkende naam op te bouwen.

Belang 50 procent

Oprichter Tops werkte daarbij de afgelopen zes jaar samen met de bekende Amerikaanse sportinvesteerder Frank McCourt, die in 2014 een belang van 50 procent nam. Begin dit jaar kondigde Tennor aan dit belang te zullen overnemen.

Verdere groei

Bij die gelegenheid stelde de Duitse investeerder ernaar uit te zien om Global Champions Tour samen met oprichter Jan Tops verder uit te bouwen. Tops zei destijds blij te zijn met de nieuwe aandeelhouder, omdat die verdere internationale groei mogelijk zou maken.

Roet in het eten

Nu blijkt de coronacrisis dus echter roet in het eten te hebben gegooid. Omdat de Duitse investeerder verwacht dat die een grote negatieve impact zal hebben op de resultaten van het paardensportbedrijf, wil hij van de deal af.

Evenementen afgelast

De Duitsers zijn bang dat er door de coronacrisis veel meer geld in Global Champions Tour gepompt moet worden. Geen gekke gedachte, want de organisatie heeft inmiddels al veel evenementen afgelast. Daardoor loopt ze ongetwijfeld veel sponsor- en entreegelden mis.

Opmerkelijk

Opmerkelijk overigens is wel dat Tennor-oprichter Windhorst onlangs benadrukte dat de coronacrisis geen gevolgen heeft voor zijn betrokkenheid bij Hertha BSC, en hij de voetbalclub zal blijven steunen.

Geen genoegen

De Amerikaanse eigenaar van het belang in Global Champions Tour neemt echter geen genoegen met het afhaken van de kopers. Het bedrijf van McCourt is naar de Nederlandse rechter gestapt, om af te dwingen dat de Duitsers hun afspraken nakomen.

Overname 169 miljoen

Uit twee recente uitspraken blijkt dat het bij de deal om veel geld gaat. De Duitsers zouden maar liefst 169 miljoen euro voor het belang in Global Champions Tour betalen. Daarmee werd het hele bedrijf gewaardeerd op 338 miljoen euro.

Vrijwel in kannen en kruiken

Voor de rechter bleek dat de deal vrijwel volledig in kannen en kruiken was. Al sinds de zomer van 2018 spraken de koper en verkoper over de transactie, en inmiddels was een intentieverklaring getekend, een persbericht uitgegaan, en alle benodigde stukken opgesteld en akkoord verklaard.

Geen handtekening

Alleen een handtekening onder het definitieve contract ontbrak echter nog. De voorzieningenrechter van de Netherlands Commercial Court in Amsterdam, dat gespecialiseerd is in internationale zakelijke geschillen, oordeelde onlangs dat de Duitsers daarmee voorlopig niet gehouden zijn aan de overname.

Break-up fee

Ook blijkt uit de uitspraken dat de Duitse investeerder af wilde van de afgesproken boete van 30 miljoen euro, die betaald zou moeten worden als de deal niet doorging. Volgens de Duitsers is deze zogenoemde ‘break-up fee’ niet meer redelijk, tegen het licht van de onvoorziene gevolgen van de coronacrisis.

Boete 30 miljoen

Maar zo makkelijk komen de Duitsers niet van de aankoop af. De Amsterdamse rechtbank oordeelt dat Tennor de 30 miljoen wel moet betalen. De rechter houdt voor zowel de afgeblazen verkoop als de boete nog wel de mogelijkheid open dat juridische vervolgprocedures tot een andere conclusie zullen leiden.

Commentaar advocaten

Advocaat Fons Leijten van de Amerikaanse aandeelhouder en advocaat Stein van Thiel van de beoogde Duitse koper waren vanmiddag onbereikbaar voor commentaar. Woordvoerders van McCourt en Tennor konden nog geen vragen beantwoorden.

Geen partij

Een woordvoerder van de Global Champions Tour laat aan RTL Z weten ‘geen commentaar te willen geven op een rechtszaak waarin wij geen partij zijn’. Hoe ernstig de gevolgen van de coronacrisis en het ploffen van de deal voor het Nederlandse bedrijf zijn, wil hij evenmin zeggen. “Zoals alle sportorganisaties die in de Covid-19-omstandigheden zitten, zoeken wij naar oplossingen om de activiteiten weer op te starten als dat veilig is, in overeenstemming met nationale overheidsregels.”

