Minister Van Ark: ‘Geen uitzondering voor andere sporten’

NOC*NSF schreef gisteren een brief aan Minister Tamara van Ark (Sport) waarin om meer uitzonderingen in de sport werden verzocht. Het doel: wedstrijden mogelijk maken voor topsporters buiten het voetbal. Van Ark gooide de deur dicht.

“Ik begrijp heel goed dat het ontzettend lastig is voor mensen nu. En ik begrijp dat meer sporten willen doorgaan. Maar ik kan de regels nu niet voor nog meer sporten oprekken. We moeten het virus eronder krijgen en we hebben dit niet voor niets besloten. Maar het is met pijn in het hart”, meldt Van Ark aan de NOS.

Alleen in buitenland internationaal rijden

Ook in de paardensport is het een heikel thema en is er nu een vreemde situatie: Ruiters kunnen in Nederland geen internationale wedstrijden rijden, maar over de grens wel zoals bijvoorbeeld in België dat er op coronagebied nog ‘slechter’ voorstaat dan Nederland.

Volgens Ken Ruysen, de directeur van De Peelbergen die zijn Autumn Tour moest cancelen, doen Nederlandse ruiters dat massaal. “Bijna alle Nederlandse deelnemers die zich voor ons concours hadden aangemeld, hebben afgemeld. Een flink aantal heeft vervolgens in het buitenland bijgeschreven”, vertelde Ruysen aan Horses.nl.

Terughoudendheid

De KNHS stuurde gisteren een mail aan internationale (prof)ruiters en verzocht daarin tot terughoudendheid met het starten op buitenlandse wedstrijden. “Probeer terughoudend te zijn met het starten in het buitenland. Blijf je afvragen of het noodzakelijk is om die start(s) te hebben in het buitenland.”

Dubbel

De bond zal ruiters niet verbieden om naar het buitenland te gaan. “Wij zullen nog steeds alle inschrijvingen van ruiters voor internationale FEI wedstrijden in het buitenland uitvoeren als die ruiters volgens onze bepalingen en reglementen ook startgerechtigd zijn voor die wedstrijden. En ja, het is heel dubbel dat je wel in het buitenland op een FEI wedstrijd mag rijden en in eigen land niet.”

Bron: Horses.nl/NOS