Mondkapje vanaf morgen verplicht op Belgische wedstrijden

Vanwege de dramatische stijging van het aantal coronagevallen in België (89% meer dan vorige week) moet vanaf morgen (25 juli) iedereen op Belgische (paarden)sportevenementen een mondkapje dragen. Uitzondering daarop vormen de ruiters op een paard,mensen die zitten op een stoel (met voldoende afstand) en kinderen (onder de 12).

Paardensport Vlaanderen schrijft: “De laatste nationale veiligheidsraad heeft aan de alarmbel getrokken omwille van de stijgende cijfers betreffende de pandemie. Feiten die we als Paardensport Vlaanderen niet zomaar naast ons neer willen leggen.”

Monkapje verplicht, ook buiten

“Vanaf zaterdag 25 juli is op alle sportieve evenementen (indoor en outdoor) het dragen van een mondkapje verplicht en dit voor alle personen, ouder dan 12 jaar, met uitzondering van de personen die neer zitten of die de sport beoefenen, over het gehele terrein (inclusief de parking).”

Bron: Paardensport Vlaanderen