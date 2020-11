Mondkapjesplicht geldt ook in paardensport

Vanaf dinsdag 1 december geldt er in Nederland een mondkapjesplicht voor iedereen van dertien jaar en ouder die zich begeeft in publieke binnenruimtes, zoals een binnensportaccommodatie. Deze verplichting geldt in eerste instantie voor drie maanden. Zodra er geen medische noodzaak meer is wordt deze bepaling ingetrokken door de overheid.

FNRS en KNHS beantwoorden veelgestelde vragen over de mondkapjesplicht aan de hand van de informatie die op 30 november 17.00 uur beschikbaar was. Rijksoverheid en NOC*NSF publiceren dinsdag 1 december 2020 meer informatie. Aan de hand van deze informatie wordt de berichtgeving aangepast waar nodig.

Veelgestelde vragen over de mondkapjesplicht in de paardensport

1. Wat wordt er verstaan onder een binnensport accommodatie?

Een binnensportaccommodatie is een publieke overdekte sportruimte zoals een zwembad, sportschool of de binnenruimte(s) van een paardensportaccommodatie.

2. Is een mondkapje verplicht op een paardensportaccommodatie?

Ja, in de binnenruimtes van een paardensportaccommodatie die publiek toegankelijk zijn moet een mondkapje worden gedragen. Dit geldt voor bijvoorbeeld maneges, pensionstallen en rijverenigingen. Voor privé paardensportaccommodaties geldt geen mondkapjesplicht. De eigenaar van deze accommodatie kan wel zelf bepalen of ze een mondkapje verplichten.

3. Is een mondkapje ook buiten verplicht op een paardensportaccommodatie?

Nee, de mondkapjesplicht geldt alleen voor binnen.

4. Is een overdekte buitenrijbaan een binnen- of buitenruimte?

Rijksoverheid ziet een overkapping als een binnenaccommodatie. Voor een overdekte buitenrijbaan geldt daarom dezelfde regels als voor de binnenaccommodatie.

5. Is het dragen van een mondkapje verplicht tijdens het paardrijden?

Tijdens het paardrijden is het dragen van een mondkapje niet verplicht. Daarvoor en daarna is het dragen van een mondkapje in de accommodatie wel verplicht.

6. Moet een trainer, begeleider of instructeur een mondkapje dragen tijdens het geven van een les, training of instructie in een paardensportaccommodatie?

Tijdens het geven van een les, training, of instructie is het niet verplicht om een mondkapje te dragen indien dit het geven van de les, training of instructie te veel belemmerd. Vooraf en na afloop is het dragen van een mondkapje wel verplicht.

7. Moet er een mondkapje worden gedragen tijdens het op- of afzadelen of klaarzetten van materiaal of training?

Ja, tijdens de verplaatsmomenten in de paardensportaccommodatie moet een mondkapje worden gedragen. Indien de ruiter zich op een vaste plek (bijvoorbeeld een stal of poetsplaats) bevindt en 1,5 meter afstand tot andere personen kan houden, hoeft hij/zij geen mondkapje te dragen.

8. Moet er tijdens het werken op stal ook verplicht een mondkapje gedragen worden?



Op dit moment weten we niet zeker of een mondkapje tijdens het werk op stal verplicht is. De rijksoverheid heeft hierover nog geen besluit genomen. Zodra hierover meer duidelijkheid is, communiceren wij hierover.

9. Zijn er uitzonderingen op het dragen van een mondkapje?

De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt niet voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten. De politie en boa’s kunnen mensen vragen zelf aannemelijk te maken dat deze uitzondering voor hen geldt.

Bron: KNHS