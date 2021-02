München pakt het anders aan: Pferd International verspreidt over twee weekenden

Vorig jaar moest Pferd International in München worden afgelast in verband met de coronamaatregelen. Om die reden heeft de organisatie besloten het dit jaar anders te doen en het evenement te verspreiden over twee weekenden. Van 13 tot 16 mei is het de beurt aan de dressuurruiters. Vervolgens wordt alles gedesinfecteerd en van 27 tot 30 mei worden de springruiters ontvangen.

Het evenement vindt ook plaats als er dan nog geen toeschouders aanwezig mogen zijn. Mochten de maatregelen het tegen die tijd wel toelaten, is publiek van harte welkom.

“De paardensport geniet momenteel het voorrecht dat professionals – met inachtneming van strikte hygiënemaatregelen – mogen blijven deelnemen aan concoursen. We willen hier in München het goede voorbeeld geven en de ruiters een hoogwaardig evenement bieden, zelfs als we daarbij moeten afzien van bijvoorbeeld publiek”, aldus organisator Jürgen Blum.

