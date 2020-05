Na Hetzel en Wulschner nu concours bij Beerbaum

Nadat de beide Holgers, Hetzel en Wulschner, hebben laten zien dat een concours in corona tijden mogelijk is, volgen er meer. Vanaf vandaag zal op de terreinen van Ludger Beerbaum het volgende concours plaatsvinden.

De wedstrijdvoorbereidingen waren bij Riesenbeck International de laatste dagen in volle gang. Van vandaag tot en met 21 mei staan ​​16 rubrieken van de klasse M en S voor jongere en oudere paarden op het programma. Toeschouwers zijn niet toegestaan, maar Clip My Horse is wel aanwezig.

‘Goed concept’

Karsten Lütteken, algemeen directeur van Riesenbeck International zegt: “Ik ben ervan overtuigd dat de positieve en betrokken samenwerking met het stadskantoor van Hörstel en de paardensportvereniging Westfalen aanzienlijk heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van een goed concept voor professionele ruiters om weer deel te nemen aan de toernooisport.”

Het concept van het concours ziet er als volgt uit:

Er zijn maximaal 100 personen toegestaan ​​per wedstrijddag. Deze groep is onderverdeeld in 40 ruiters plus 40 grooms en 20 officials (juryleden, parcoursbouwer, EHBO, dierenartsen, etc.) zijn toegestaan. Toeschouwers zijn niet toegestaan.

Het registratiekantoor werkt contactloos, de betaling gebeurt via overschrijving.

Er zijn vaste toegangstijden voor de twee rij-arena’s, voor het voorterrein met hindernissen, zodat er niet meer dan zes ruiters op elk terrein staan.

Er vindt geen prijsuitreiking plaats, de resultaten worden voorgelezen en online gepubliceerd.

Er is geen entertainment. Het dragen van alledaagse maskers is verplicht – buiten de sportactiviteiten om.

Er worden uitgebreide mogelijkheden voor handhygiëne geboden.

Ook expliciet geldt: deelname is alleen mogelijk als er geen typische symptomen zijn van COVID19 (hoesten, koorts, etc.) voor ruiters, begeleiders of officials.

Belofte

De wedstrijd is op het moment uitsluitend gericht op professionele ruiters. Karsten Lütteken belooft echter: “De professionals moeten nu onder competitieve omstandigheden hun paarden kunnen rijden, dat is existentieel voor hen en het levensonderhoud. Zodra er een vergunning is voor wedstrijden voor amateursporter, passen we ons aanbod aan.”

Bron: St-Georg/Horses.nl