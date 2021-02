Na Vejer de la Frontera wil ook burgerbeweging La Janda uitstel Sunshine Tour

In januari vroeg de burgemeester van de Spaanse stad Vejer de la Frontera de organisatie van de Sunshine Tour (9 februari - 28 maart) om het evenement uit te stellen. Nu wil ook een burgerbeweging voor volksgezondheid in La Janda dat het evenement op een later moment plaatsvindt.

De burgerbeweging sluit zich aan bij het verzoek van de gemeenteraad, vanwege het hoge aantal corona-besmettingen in de regio Jandeña. “De doorgang van het evenement is strijdig met de huidige situatie waarin de regio zich bevindt. Het is moeilijk te begrijpen dat de bevolking zich aan strenge maatregelen moet houden om het virus in te dammen, terwijl er tegelijkertijd een evenement wordt gehouden waar zo veel mensen aanwezig zijn”, vertelt de beweging.

Bron: Horses.nl / Andalucía Informacíon