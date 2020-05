Nederland deels van het slot: buitensport vanaf maandag weer toegestaan

Vanaf maandag 11 mei kunnen maneges en rijvereningen met een buitenbak weer openen, ook voor groepslessen. Buitensporten zijn vanaf dan weer toegestaan in Nederland. Daarbij gelden nog wel de hygiëne- en afstandsvoorschriften. Wedstrijden zijn nog niet toegestaan.

Premier Mark Rutte heeft dat vanavond bekend gemaakt op de persconferentie over de versoepelingen van de corona-maatregelen.

Per september pas weer wedstrijden

Nederland gaat in stappen weer ‘open’. De buitensport is een eerste stap. Wedstrijden kunnen waarschijnlijk pas na de zomer weer plaatsvinden. De verwachting van het kabinet is namelijk dat, als het virus onder controle blijft, sportwedstrijden vanaf september weer plaats kunnen vinden. Dan nog altijd zonder publiek.

Keuringsseizoen vanaf juli?

Al eerder mogen weer grotere groepen mensen samen komen, mits het virus onder controle blijft. Vanaf 1 juli een groep van 100 mensen.

Dat zou kunnen betekenen dat keuringen, mits het aantal aanwezigen onder de 100 is, vanaf juli weer zouden kunnen plaatsvinden.

KNHS, FNRS en KWPN

De KNHS, de FNRS en het KWPN moeten nog reageren op de bekendmaking van de versoepelingen. Wat de versoepeling precies gaat inhouden voor de paardensport en -fokkerij, zal daarmee duidelijk worden.

Uitzondering voor rijhallen?

In Duitsland wordt in de besluiten een uitzondering gemaakt voor de paardensport wat betreft het sporten in de buitenlucht. Duitse maneges en verenigingen mogen in rijhallen ook weer groepslessen aanbieden, in sommige deelstaten (zoals Nord-Rhein Westfalen) al vanaf morgen. Of zo’n uitzondering ook in Nederland gaat gelden, zal de KNHS bekend maken.

Bron: Horses.nl