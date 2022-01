Nederland gaat onder druk weer een beetje open, de sportsector in grote mate

In de eerste coronapersconferentie in 2022 van Premier Mark Rutte en de nieuwe Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers heeft het kabinet verschillende versoepelingen in petto. De sport hoort, samen met het onderwijs en de detailhandel, bij de sectoren die weer kunnen openen. Alle sportactiviteiten (binnen met coronatoegangsbewijs) zijn vanaf morgen weer mogelijk, wedstrijden alleen onderling en zonder publiek.