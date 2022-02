Nederland in drie stappen van het slot

De coronamaatregelen worden in drie grote stappen snel versoepeld. Dat heeft minister Kuipers van Volksgezondheid vanavond bekendgemaakt in de persconferentie. Een aantal versoepelingen gaan aanstaande vrijdag (18 februari) in, per 25 februari sneuvelen bijna alle andere coronamaatregelen.

Voor de paardensport betekenen de versoepelingen per 25 februari dat het coronatoegangsbewijs buiten en op indoorwedstrijden met minder dan 500 bezoekers niet meer nodig is. Ook voor The Dutch Masters, van 11 tot en met 13 maart, betekenen de versoepelen goed nieuws. Het evenement in de Brabanthallen kan theoretisch in volle omgang doorgaan. Wel zal daar dan 1G-beleid verplicht zijn: alle bezoekers moeten een negatieve test meebrengen om toegang te krijgen,

Bron: Horses.nl