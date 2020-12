Neumünster geeft het op: VR Classics in februari van de baan

Vandaag maakte de organisatie van VR Classics Neumünster bekend dat het evenement, dat in februari 2021 gepland stond, nu toch slachtoffer wordt van de coronapandemie. Horses.nl schreef eerder dat de organisatie vecht om het evenement door te laten gaan, maar het team rondom de heren Schockemöhle en Kasselmann heeft er geen vertrouwen in dat de coronacijfers in Duitsland tot die tijd voldoende dalen dat de harde lockdown en strenge maatregelen kunnen worden opgeheven.

Aangekondigd is dat de lockdown tot minstens 10 januari zal duren. Maar de Duitse regeringsleiders (federaal en de minister-presidenten van de deelstaten) hebben ook een duidelijk doel geformuleerd waartoe deze harde lockdown moet leiden: minder dan 50 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners per week. Vandaag is dat getal hoger dan ooit in Duitsland (192,2) en experts gaan er van uit dat het nog tot ver in januari of zelfs februari duurt voordat deze waarde weer onder de 50 is. Zeker met de kerstdagen (en de vele ontmoetingen die op die dagen plaats zullen vinden kriskras door het land) op komst. En daar komt de toegift van corona nog bij: de (tot 70%) besmettelijkere vorm uit Groot-Britannië.

Alles op alles

De organisatie heeft alles op alles gezet om met een uitgebreid coronaconcept het evenement (met eventueel een klein aantal toeschouwers) mogelijk te maken. Toch is nu duidelijk dat annuleren de enige optie is. “Daarbij komen nog de inreisbeperkingen die in Duitsland gelden en daarmee is een internationaal startersveld al praktisch onmogelijk”, zegt wedstrijddirecteur Paul Schockemöhle.

Streep door Wereldbekerseizoen

De VR Classics in Neumünster zijn ook een Wereldbekerstation voor de dressuurruiters. Daarmee is nu de zoveelste wereldbekerwedstrijd geannuleerd. Alleen de eerste etappe in Denemarken vond plaats. Voor 2021 staat Salzburg voorlopig nog op de agenda (21-24 januari), maar de kans is ook daar niet groot dat het evenement plaats kan vinden. Oostenrijk gaat vanaf tweede kerstdag in een derde lockdown en Den Bosch is ook nog steeds niet afgezegd. De kans dat de Dutch Masters kunnen doorgaan is echter ook nihil.

Werth: finale moet er komen

Isabell Werth, die nieuwe voorzitter van de IDRC, meent dat de finale in Gothenburg toch moet plaatsvinden, ook als Vilhelmsborg de enige kwalificatiewedstrijd voor dit seizoen blijft. “De finale moet plaatsvinden met een alternatief selectiesysteem, dat is belangrijk voor onze sport.”

