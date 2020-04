NOC*NSF overweegt financiële regeling voor gedupeerde topsporters

Veel springruiters zijn afhankelijk van prijzengeld. Nu de wedstrijden door de coronacrisis stilliggen, valt een groot deel van hun inkomen weg. Dat geldt voor meerdere topsporters en daarom onderzoekt NOC*NSF of er extra steun moet komen voor atleten die in financiële problemen zitten en niet kunnen terugvallen op bestaande regelingen. In samenwerking met de atletencommissie en belangenorganisatie NL Sporter maakt de sportkoepel een inventarisatie.

“We kijken naar sporters die bijvoorbeeld prijzengeld mislopen. Maar ook naar de meer schrijnende gevallen, zoals atleten die hun huur nu niet meer kunnen betalen”, zegt vicevoorzitter Mieke Cabout van de atletencommissie van NOC*NSF.

Buiten de boot

“Sommige topsporters maken gebruik van hun A-status of kunnen terugvallen op de overheid, waardoor ze geld krijgen. Wij zijn er voor de sporters die buiten die boot vallen. We kunnen niet garanderen dat iedereen financiële ondersteuning krijgt, maar we willen ons wel hardmaken voor een algemene regeling.”

Minder of geen inkomen

Door de coronacrisis liggen vrijwel alle sportevenementen in de wereld voorlopig stil. Daardoor hebben veel sporters minder of helemaal geen inkomen meer.

