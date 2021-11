NOC*NSF vraagt kabinet om verruiming coronaregels amateursport

Sportkoepel NOC*NSF heeft het demissionaire kabinet in een zogeheten 'position paper' opgeroepen de Nederlandse amateursport tot 20.00 uur 's avond open te houden. Vrijdag maakte demissionair premier Mark Rutte bekend dat sportaccommodaties voor een periode van ten minste drie weken om vijf uur 's middags leeg moeten zijn. De avondlockdown duurt tot 05.00 uur 's ochtends.

“Miljoenen Nederlanders komen door die coronamaatregel stil te staan”, zegt NOC*NSF. Werk en school maken het voor veel mensen onmogelijk om overdag te sporten, omdat de georganiseerde sport grotendeels ’s avonds plaatsvindt, zo valt te lezen.

Essentiële sectoren

De sportkoepel vraagt om sport te scharen onder de essentiële sectoren. NOC*NSF wordt daarbij gesteund door de gezamenlijke nationale sportbonden, de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS).

Veilige setting

“Alle sportverenigingen en ondernemende sportaanbieders hebben de afgelopen anderhalf jaar laten zien dat zij een veilige setting kunnen bieden. Daar is fors in geïnvesteerd, we werken met strikte protocollen”, zegt Marc van den Tweel, algemeen directeur van NOC*NSF. “Uit cijfers van het RIVM blijkt dat besmettingen slechts zeer beperkt binnen de sport plaatsvinden.”

Betere maatregelen

“Wij realiseren ons dat het pakket aan maatregelen een optelsom is waarbij het aantal ontmoetingen beperkt moet worden”, vervolgt Van Tweel. “Wij denken dat hiervoor betere maatregelen zijn.”

Bron: NOS / NOC*NSF