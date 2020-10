NOC*NSF: ‘We hebben echt gelobbyd’

De NOS sprak vanavond met Gerard Dielessen, directeur van NOC*NSF. Hij is zwaar teleurgesteld dat het zo ver heeft moeten komen dat wedstrijden de komende vier weken niet zijn toegestaan. Wel is hij blij dat training nog is toegestaan en er uitzonderingen zijn voor topsporters.

De maatregelen van het kabinet zijn tot ongenoegen van clubs en bonden in diverse sporten, daaronder ook de KNHS die gisteren nog een bericht publiceerde waarin de hoop werd geuit dat sporten individueel werden bekeken.

Uitzonderlijke situatie

Dielessen snapt dat de afgekondigde maatregelen hard aankomen. “Dat snap ik heel goed. Voor hen hebben wij ook echt gelobbyd”, zegt Dielessen. “Maar Rutte zegt dat het een uitzonderlijke situatie is. Voor ons betekent het dat we een heel moeilijke situatie in gaan wat betreft budgetten.”

Grote zorgen

Dielessen roept de overheid op tot verdere financiële steun aan de sportsector: “2021 zal nu zeker een zeer moeilijk jaar worden voor de sport. Verenigingen en de sportbonden missen dit jaar al veel inkomsten, maken hoge kosten en de vrijwilligers draaien overuren. De hoop dat in de laatste maanden van 2020 iets goed gemaakt zou kunnen worden lijkt met de opleving van het coronavirus helaas vervlogen.”

“Het is van het grootste belang dat de sportsector voor de komende maanden en voor 2021 en daarna kan rekenen op steun van de overheid bij het opvangen van de te verwachten financiële gevolgen veroorzaakt door de coronacrisis.”

Internationale wedstrijden

Er moet nog worden uitgezocht hoe deze landelijke maatregelen zich verhouden tot internationale wedstrijdsport. “Dat soort uitwerkingen moeten nog plaatsvinden”, zegt Dielessen. Woensdag overlegt NOC*NSF met de diverse sportbonden.

Bron: NOS/NOC*NSF