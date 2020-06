NOC*NSF wil dat competities voor topsporters per 1 juli worden hervat

Sportkoepel NOC*NSF hoopt dat topsporters nog voor 1 september weer in wedstrijdverband kunnen uitkomen. "Ik wil daarover het gesprek met de overheid aangaan", zei technisch directeur Maurits Hendriks zondagavond in Studio Sport.

“Ik zou het fijn vinden als 1 juli zou kunnen”, aldus Hendriks. “Ik denk dat de topsport een heel goede zaak heeft. Het gaat om een heel klein aantal Nederlanders, dus het risico voor de samenleving is zeer beperkt.”

Uitzondering voor topsporters

Hendriks zegt binnen afzienbare tijd met het ministerie van Volksgezondheid, Welvaart en Sport om de tafel te willen om een uitzondering voor topsporters mogelijk te maken.

Eventueel Spelen zonder publiek

Hendriks sprak ook over de Olympische Spelen in 2021. Volgens hem is er een kans dat er geen publiek op de tribunes zit.

“Zonder een vaccin zal het lastig zijn om internationale wedstrijden te organiseren”, vertelde Hendriks. “In de voorbereiding worden alle mogelijke scenario’s besproken. Het is een grote uitdaging.”

Volgens de technisch directeur van NOC*NSF wordt op dit moment hard gewerkt aan verschillende scenario’s. “Daarbij moet je denken aan een ‘vrije variant’, waarbij er een vaccin is en iedereen kan reizen, tot aan scenario’s met geen publiek of bijvoorbeeld alleen kleine groepjes fans uit Japan.”

