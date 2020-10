NOC*NSF wil meer uitzonderingen voor topsporters

Het besluit van de Minister van Sport Tamara van Ark om de Vrouwen Eredivisie toch door te laten gaan, heeft geleid tot een brief van NOC*NSF waarin gesteld wordt dat dan ook alle topcompetities van andere sporten door moeten gaan. Ook de KNHS heeft zich inmiddels gemeld bij de topruiters.

Gisteren ontstond tumult in de sportwereld: Minister Van Ark besloot in het kamerdebat over de coronamaatregelen dat de vrouwen Eredivisie – in tegenstelling tot eerdere besluiten – toch door mocht gaan.

En daarmee was er een schaap over de dam, vele andere bonden willen nu ook dat hun wedstrijden voor topsporters door mogen gaan.

NOC*NSF

Namens die bonden schreef sportkoepel NOC*NSF een brief aan de minister: “Nu gisteravond de uitzondering voor het betaalde voetbal is uitgebreid naar de eredivisieclubs van het voetbal voor vrouwen, gaan wij ervan uit dat dit nu ook snel voor de topcompetities in de andere takken van sport mogelijk wordt.”

KNHS: ‘blijven lobbyen en druk uitoefenen’

Of de KNHS een van die bonden is, is niet duidelijk. Wel heeft de paardensportbond inmiddels een brief gestuurd naar topruiters. “Wij blijven lobbyen en druk uitoefenen om de (top)sport zo snel als mogelijk is op een verantwoorde manier weer volledig op te starten.”

Wat zijn topsporters?

Een topsporter in de paardenwereld is lastig te definiëren. Voor veel andere sporten geldt: zij die geld verdienen met de sport zijn topsporter. In de paardenwereld ligt dat anders en is er een veel grotere groep professionele ruiters, die niet per definitie een kaderstatus hebben.

De definitie van NOC*NSF is als volgt: “Er wordt door NOC*NSF aangegeven dat relevante (inter)nationale wedstrijden door zouden mogen gaan maar dan alleen voor topsporters met een status (Olympisch, A-kader, B-kader, statushouders). Deze regel blijkt in de praktijk voor geen enkele sportbond uitvoerbaar”, aldus de KNHS.

Alleen in buitenland

Op dit moment is het zo dat Nederlandse ruiters alleen in het buitenland internationale wedstrijden kunnen rijden. “Het is heel dubbel dat je wel in het buitenland op een FEI wedstrijd mag rijden en in eigen land niet”, aldus de KNHS.

Terughoudend

Daarbij drukt de KNHS de ruiters wel op het hart om zich aan 10 dagen thuisquarantaine te houden alvorens ze afreizen en raadt de sportbond aan om terughoudend te zijn: “Probeer terughoudend te zijn met het starten in het buitenland. Blijf je afvragen of het noodzakelijk is om die start(s) te hebben in het buitenland.”

