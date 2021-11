Nog strengere coronamaatregelen: verbod op publiek bij sportwedstrijden

Het kabinet doet nog een schepje bovenop de maatregelen die anderhalve week ingingen om de stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en de druk op de zorg te verlichten. Demissionair premier Mark Rutte spreekt van een 'harde klap' die nu nodig is. Die 'harde klap' is een soort lockdown-light van (minstens) drie weken en die treft ook de (paarden)sport: publiek is de komende drie weken niet toegestaan bij sportwedstrijden.

En die ‘harde klap’ gaat ook al direct in, zonder aanlooptijd. Vanaf morgen (13 november) 18.00 uur tot en met 4 december. Een garantie dat het huidige pakket aan maatregelen maar drie weken zal duren, geeft Rutte daarbij niet. “Het aantal besmettingen moet toch bij voorkeur met zo’n 20 procent wel dalen”, zegt hij. “Dat is de bedoeling. We verwachten dat we hier wel een heel eind mee kunnen bereiken.”

De maatregelen

Vanaf morgen gaan de volgende maatregelen in:

Houd 1,5 meter afstand op die plekken waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is.

Wanneer er geen coronatoegangsbewijs verplicht is,geldt een mondkapjesplicht.

Niet-essentiële winkels en -dienstverlening zoals kledingwinkels, contactberoepen zoals de kapper en casino’s zijn open tot 18.00 uur.

Horeca en essentiële winkels, zoals supermarkt, dierenwinkel en drogisterij, zijn open tot 20.00 uur.

In de horeca is een coronatoegangsbewijs én een vaste zitplaats verplicht.

Evenementen kunnen plaatsvinden tot 18.00 uur met een coronatoegangsbewijs én een vaste zitplaats. En met een maximum van 1250 personen per ruimte.

Deze verplichte sluitingstijd geldt niet voor kunst- en cultuurvoorstellingen in bijvoorbeeld bioscopen, theaters en concertzalen.

Publiek bij sport, zowel bij de professionals als amateurs, is niet toegestaan. Verder is alle sport toegestaan.

Het thuiswerkadvies wordt aangescherpt naar ‘Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan’.

Ontvang thuis maximaal 4 gasten per dag.

Als een huisgenoot besmet is dan gaat die in isolatie. Alle andere (gevaccineerde en ongevaccineerde) huisgenoten moeten in quarantaine.

Voor het MBO, HBO en universiteiten geldt een maximale groepsgrootte per zelfstandige ruimte (excl. personeel) van 75 personen. Dit geldt niet voor ruimten gebruikt voor tentamens en examens.

Sport blijft toegestaan, publiek daarbij niet

Voor de (paarden)sport geldt dat er (onder inhouding van de de anderhalve week geleden bekend gemaakte maatregelen) voor sporters geen aanvullende maatregelen bijkomen. Wel wat betreft het publiek bij wedstrijden en trainingen. Publiek is de komende drie weken niet toegestaan en dat lijkt onder andere de KWPN Hengstencompetitie te treffen (16 november dressuur in Ermelo en 25 november in De Meern).

Ondernemers mogen kiezen voor 2G

En na de drie weken staan nog meer maatregelen op stapel. “Om ervoor te zorgen dat de samenleving na deze 3 weken weer zo veel mogelijk en zo veilig mogelijk open kan en het aantal besmettingen beheersbaar blijft, werkt het kabinet aan het wettelijk mogelijk maken van de uitbreiding van het coronatoegangsbewijs naar andere sectoren en op de werkvloer. Ook wordt de mogelijkheid voor ondernemers om te kiezen tussen 2G (alleen toegang voor gevaccineerden en mensen die genezen zijn) en 3G (genezen/gevaccineerd/getest) voorbereid. Dit kan pas in werking treden na instemming van het parlement.

Lees alles over de nieuwe coronamaatregelen op de website van de Rijksoverheid

Bron: Horses.nl/Rijksoverheid