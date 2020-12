NOW-register 2.0 gepubliceerd: bekijk hier de paardenbedrijven

Het UWV heeft onlangs het register NOW 2.0 gepubliceerd. Daarin staan alle bedrijven die in de coronacrisis de tweede NOW-regeling hebben aangevraagd inclusief de uitgekeerde voorschotten (80% van het verleende subsidiebedrag). Ook in de tweede ronde weer een flink aantal paardenbedrijven waarbij de hoogste sommen opnieuw gingen naar de KNHS, Jan Tops, Gelissen Paardentransport, Stoeterij Duyselshof en het KWPN.

Horses.nl schreef afgelopen zomer al over de eerste NOW-regeling en eind mei werd bekend dat de steunmaatregel met vier maanden werd verlengd (NOW 2.0). De NOW-regeling is een noodsubsidie, die in de coronacrisis dient ter bescherming van de werkgelegenheid. De staat zorgt met de regeling voor doorbetaling van het personeel.

Paardenbedrijven

Net zoals in de eerste ronde vroegen een boel hippische ondernemers steun aan bij de staat. Horses.nl bekijk het NOW 2.0-register en heeft in onderstaande lijst hippische bedrijven opgenomen die grotere sommen (vanaf 50.000 euro) ontvingen als voorschot. De volledige lijst is hier te bekijken (en met zoektermen als paard, stal, hippisch, equestrian, dressuur enzovoort komt men een flink aantal paardenbedrijven tegen).

KNHS: 364.344 euro (NOW 1.0: 519.963 euro)

Jan Tops Groep (Stal Tops BV 152.8000 euro, Tops Equestrian Events 151.520 euro, Global Champions Tour GCL BV 38.456 euro): 342.776 euro (NOW 1.0: 362.751 euro)

Gelissen Paardentransport: 195.664 euro (NOW 1.0 148.740 euro)

Stoeterij Duyselshof: 133.004 euro (NOW 1.0 72.612 euro)

KWPN: 125.936 euro (NOW 1.0 173.148 euro)

Academy Bartels: 99.144 euro (NOW 1.0: 84.804 euro)

Stal het Oosterbrook: 53.732 euro

Carpe Diem Equestrian BV: 51.544 euro (NOW 1.0: 53.532 euro)

Klik hier voor het volledige register

Bron: Horses.nl