NOW-register 4: KNHS passeert 1,5 miljoen aan voorschotten, Jan Tops Groep over de miljoen

Vanaf 1 oktober is de financiële coronasteun (NOW-loonsteun) alleen nog maar bedoeld voor de nachthoreca en de evenementenbranche. Horses.nl liep weer door de vierde ronde (januari 2021 - maart 2021) en pikte de paardenbedrijven er uit die gebruik maakten van de regeling. De KNHS zat in juni al over de 1,5 miljoen euro aan steun en Jan Tops heeft met zijn bedrijven de miljoen inmiddels ook aangetikt.

Horses.nl schreef in de zomer van 2020 al over de eerste NOW-regeling en eind mei van dat werd bekend dat de steunmaatregel met vier maanden werd verlengd (NOW 2.0). Ook hierover berichtte Horses.nl in december. Vervolgens kwam NOW 3.0 (lees hier meer), 4.0 en 5.0. De NOW-regeling is een noodsubsidie, die in de coronacrisis dient ter bescherming van de werkgelegenheid. De staat zorgt met de regeling voor doorbetaling van het personeel.

Register NOW 4.0

Net zoals in de eerste, tweede en derde ronde vroegen een boel hippische ondernemers steun aan bij de staat. Horses.nl bekeek het NOW 4.0-register en heeft in onderstaande lijst hippische bedrijven opgenomen die grotere sommen (vanaf 50.000 euro) ontvingen als voorschot. De volledige lijst is hier te bekijken (en met zoektermen als paard, stal, hippisch, equestrian, dressuur enzovoort komt u een flink aantal paardenbedrijven tegen).

In het NOW-register staan alle bedrijven die in de coronacrisis de NOW-regeling hebben aangevraagd inclusief de uitgekeerde voorschotten (80% van het verleende subsidiebedrag).

KNHS passeert anderhalf miljoen, Tops over miljoen

De KNHS is de anderhalf miljoen aan voorschotten al gepasseerd na de vierde ronde, in totaal is er in 2020 en 2021 1.532.319 euro aan voorschotten uitgekeerd aan de paardensportbond.

Paardenmiljonair Jan Tops ontving voor zijn bedrijven in 2020 en 2021 al over de 1.000.000 euro aan publiek geld als voorschotten op de subsidies: 1.125.891 euro is het gecombineerde bedrag aan voorschotten uit NOW 1.0, NOW 2.0, NOW 3.0 en NOW 4.0.

Het KWPN komt na vier rondes uit op 566.831 euro.

Hippische bedrijven en organisaties die in ronde 4 meer dan 50.000 euro ontvingen

Jan Tops Groep (Stal Tops: 88.281 euro, Sport Horse Clinic BV: 25.479 euro, J.T. Holding BV: 13.878 euro): 127.638 euro (NOW 1.0: 362.751 euro, NOW 2.0: 389.916 euro, NOW 3.0: 245.586 euro)

KNHS: 440.673 euro(NOW 1.0: 519.963 euro, NOW 2.0: 364.344 euro, NOW 3.0: 207.339 euro )

KWPN: 94.086 euro (NOW 1.0 173.148 euro, NOW 2.0: 125.936 euro, NOW 3.0: 173.661 euro )

Academy Bartels: 78.246 euro (NOW 1.0: 84.804 euro, NOW 2.0: 99.144 euro, NOW 3.0: 73.644 euro)

Carpe Diem Equestrian BV: 97.566 euro (NOW 1.0: 53.532 euro, NOW 2.0: 51.544 euro, NOW 3.0: 27.009 euro)

Gelissen Paardentransport: 54.135 euro (NOW 1.0 148.740 euro, NOW 2.0: 195.664 euro, NOW 3.0: 50.949 euro)

Klik hier voor het volledige register

Bron: Horses.nl