NRC: ‘Springruiters bezorgd over gebrek aan wedstrijden richting Tokyo’

Het NRC Handelsblad publiceerde vandaag een artikel waarin een aantal Nederlandse springruiters, bondscoach Rob Ehrens en NOC*NSF-directeur Maurits Hendriks aan het woord komen. Het onderwerp: zijn de Spelen wel verantwoord tegenover de paarden als ze weinig topconcoursen in de benen hebben?

Marc Houtzager was de eerste die over het onderwerp begon (lees hier meer) en NRC-redacteur Daniëlle Pinedo ging dieper op het onderwerp in.

Roofbouw op het paard

Bondscoach Rob Ehrens is stellig: “Zolang er geen lijn komt in de wedstrijden richting het buitenseizoen dan wordt het een moeilijk verhaal. Dan ga je roofbouw plegen op het dier en dat is onverantwoord.”

Ook Maurits Hendriks erkent het probleem: “Ik deel de zorgen van de ruiters en erken dat we, om er uit te komen, een andere situatie nodig hebben.”

Te vroeg voor beslissing

Tot slot stelt Rob Ehrens dat het te vroeg is voor een beslissing. “We moeten wachten op wat er gaat gebeuren.”

Bron: NRC