Oefenwedstrijd in Wierden met topruiters

Afgelopen woensdag en donderdag hebben een paar fanatieke leden van rijvereniging de Eschruiters (Remco Been, Robert Vos, Dirja Veneberg en Marinus Vos) het voortouw genomen om bij de prachtige buitenpiste in Wierden twee oefen springdagen te organiseren. Deelnemen aan deze oefendag kon alleen op uitnodiging, zodat het niet te druk werd en makkelijk de COVID-19 regels in acht genomen konden worden.

Op donderdag werd er als afsluiter een 1,45m-parcours uitgezet zodat ook de ruiters op hoger niveau zich aan elkaar konden meten. Met een aantal topruiters uit Nederland, onder andere Jeroen Dubbeldam, Marc Houtzager, Jens van Grunsven, Remco Been, Willem Greve en Pim Mulder werd het een mooie oefenwedstrijd.

Barrage van 1,45m- parcours

Na de 8 deelnemers tellende barrage wist Willem Greve de snelste te zijn. Willem had de goedgekeurde dekhengst Highway M TN (Eldorado van de Zeshoek x Chellano) gezadeld voor deze proef. Deze hengst is beschikbaar bij Team Nijhof in Geesteren. Helaas was dit geen officiële wedstrijd dus kon er geen klassement opgemaakt worden.

Bron: Dirja Veneberg