Officiële wedstrijden voor ruiters tot en met 17 jaar toegestaan per 5 juni

Premier Mark Rutte begon de persconferentie door te zeggen dat er vooral goed nieuws is. Daarom wordt stap 3 van het 'openingsplan' een paar dagen eerder gezet, per 5 juni in plaats van 9 juni. Deze derde stap betekent ook versoepelingen voor de paardensport: jeugd tot en met 17 jaar mag vanaf 5 juni weer officieel wedstrijden rijden. Oudere ruiters moeten nog even wachten, waarschijnlijk tot 30 juni.

Op de website van de Rijksoverheid valt het volgende te lezen over sport: “Volwassenen mogen weer sporten in groepen van maximaal 50 personen zonder 1,5 meter afstand te houden als dat nodig is voor het sporten. Jongeren en kinderen hoefden eerder al geen 1,5 meter afstand meer te houden tijdens het sporten.”

Wedstrijden voor jeugd

Wat betreft wedstrijden staat er het volgende: “Jeugdwedstrijden in competitieverband voor personen tot en met 17 jaar zijn weer toegestaan. Nog wel zonder toeschouwers. Personen vanaf 18 jaar mogen nog geen competitie spelen, maar onderlinge wedstrijden tussen sporters van dezelfde club zijn wel toegestaan. Publiek bij amateurwedstrijden is nog niet toegestaan. Kleedkamers, douches en sauna’s gaan ook open. En ook de sportkantines mogen open. Reserveren en een gezondheidscheck blijft verplicht. Binnen moet iemand een mondkapje dragen, maar deze mag af tijdens het sporten.”

Wedstrijden voor ouderen vanaf 30 juni

Ruiters van alle leeftijden kunnen waarschijnlijk weer per 30 juni op concours. Het kabinet was eigenlijk van plan om deze stap op 21 juli te nemen. Maar het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnamen gaat nu zo snel naar beneden dat het kabinet denkt dat de meeste coronaregels al drie weken eerder losgelaten kunnen worden. Er blijft wel een voorbehoud: het aantal besmettingen mag niet plotseling snel omhoog lopen.

Persconferentie:

Bron: Horses.nl