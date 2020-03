Olympische Spelen Tokio zonder Holland Heineken House

De Nederlandse fans krijgen geen eigen onderkomen in Tokio als de Olympische Spelen komende zomer doorgaan. Het NOC*NSF gaat geen Holland Heineken House bouwen vanwege de uitbraak van het coronavirus. De sportkoepel wil geen enkel risico nemen en geeft de prioriteit aan het ondersteunen van de sporters die zich voorbereiden op de Spelen.

“Het is met grote teleurstelling dat wij hebben moeten besluiten de voorbereidingen op de TeamNL Expo en het TeamNL Tokyo Center met Holland Heineken House te staken. Vanwege de internationale ontwikkelingen van de verspreiding van het coronavirus is het niet mogelijk om de uitgebreide en noodzakelijke voorbereidingen voor de realisatie van dit Nederlandse huis in Tokio de komende tijd verder vorm te geven. Dat zou zeer spoedig tot onverantwoorde investeringen en werkzaamheden hebben geleid,” zegt algemeen directeur Gerard Dielessen van NOC*NSF.

Richten op uitzending

“Alles is er nu op gericht om tot een succesvolle uitzending van TeamNL naar de Olympische en Paralympische Spelen van Tokyo 2020 te komen.”

Holland Heineken House sinds 1992

Het Holland Heineken House bestaat sinds 1992 en was er sindsdien bij elke Zomer- en Winterspelen. De Nederlandse sporters worden daar na een behaalde medaille meestal nog op dezelfde avond gehuldigd voor hun prestatie.

Japanse premier: geen verplaatsing

Normaal gesproken duren de Spelen in Tokio van 24 juli tot en met 9 augustus. De Japanse premier Shinzo Abe zei zaterdag ervan overtuigd te zijn dat het evenement gewoon op de afgesproken datum doorgaat en niet wordt verplaatst.

Kwalificatie-eisen

Bijna alle sportwedstrijden zijn de afgelopen weken uitgesteld vanwege het coronavirus. De NOC*NSF hoopt snel van het IOC te horen wat er gaat gebeuren met de kwalificatie-eisen van de Spelen, mochten die niet kunnen worden ingehaald.

