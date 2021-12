OMT adviseert lockdown: ook sport nog verder aan banden

De kans is groot dat de coronamaatregelen op korte termijn (dit weekend al) nog verder worden aangescherpt en dat betreft waarschijnlijk ook de (amateur)sport. Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert het kabinet nog verdergaande contactbeperkende maatregelen, zo meldt persbureau ANP op basis van ingewijden.

Horeca, theaters, niet-essentiële winkels en de sportsector moeten rekening houden met een sluiting in verband met de uitbreiding van de omikron-variant. Tijdens een digitaal spoedoverleg bepalen de betrokken ministers zaterdagmiddag of ze de adviezen van het OMT overnemen. Dat is wel de verwachting.

Morgen al persconferentie

Het is waarschijnlijk dat er morgen ook al een nieuwe persconferentie gehouden wordt om de nieuwe maatregelen bekend te maken, zeggen Haagse bronnen, en dat de nieuwe maatregelen al in het weekend ingaan, om een stormloop op winkels en restaurants voor te zijn.

