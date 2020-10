Online dressuurproeven rijden weer mogelijk

Door de aangescherpte maatregelen om het coronavirus terug te dringen kunnen er momenteel geen wedstrijden gereden worden. De KNHS heeft besloten om zo snel mogelijk weer online dressuur events open te zetten op paardrijden.nl

Ruiters kunnen thuis een dressuurproef opnemen en deze online laten beoordelen door een KNHS-jurylid. Vanaf vandaag is het weer mogelijk om in te schrijven voor een Event Online Dressuurrijden op 22 en 29 oktober.

Voortgang

Vanwege de huidige coronamaatregelen stelt de KNHS de evenementen van online paardrijden weer open binnen het huidige format. De KNHS heeft inmiddels een uitgebreide evaluatie van dit format achter de rug en het dressuurforum heeft een advies gegeven over de toekomst van online dressuurproeven rijden. Binnenkort wordt hier meer informatie over verstrekt. Tot die tijd wordt er gewerkt met het bestaande format en de bestaande spelregels.

Informatie over inschrijving

Voor verdere informatie over het inschrijven is te vinden op hier te vinden.

Maatregelen RIVM

De KNHS biedt leden deze mogelijkheid zolang de maatregelen van de Overheid gelden, om binnen deze maatregelen, toch de training van paarden en ruiters thuis te ondersteunen. Het is van groot belang dat alle geldende regels van de Overheid te allen tijde worden nageleefd. Dat betekent dat er altijd 1,5 meter afstand van elkaar moet worden gehouden, dat reisbewegingen zoveel mogelijk beperkt moeten worden en dat alle hygiëne maatregelen in acht genomen worden. De maximale grootte van 30 personen voor een binnenruimte mag niet worden overschreden en publiek is niet toegestaan. Houd rekening met de mogelijkheden en regels van jouw stal, dit kan per stal verschillen.

Bron: KNHS