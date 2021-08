Ook dit jaar geen Horse Event

Na de afgelasting in 2020 gaat ook dit jaar Horse Event niet door. Dat heeft de organisatie bekend gemaakt. Na de corona-persconferentie van begin augustus, waarin meer bekend werd over de maatregelen voor evenementen, heeft de organisatie van het evenement opnieuw de balans op moeten maken.

Tot 1 september zijn enkel evenementen toegestaan in de buitenlucht met maximaal 750 bezoekers. De inschatting is dat de versoepelingen na 1 september niet dusdanig zijn, dat Horse Event anderhalve week later plaats kan vinden in zijn vertrouwde vorm. Daarom ziet de organisatie zich genoodzaakt Horse Event nogmaals een jaar door te schuiven.

Teleurstelling en tegenslag

Na anderhalf jaar zweven tussen hoop en vrees is dit voor de organisatie wederom een flinke klap: “Wij realiseren ons dat dit voor alle kaartkopers een teleurstelling is. En voor standhouders, partners, leveranciers en programmamedewerkers zelfs een flinke tegenslag. Maar wij laten ons niet uit het veld slaan en komen in 2022 ijzersterk terug!”, aldus organisator Gijs Bartels.

