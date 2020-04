Ook Dublin Horse Show 2020 geannuleerd vanwege corona

De Dublin Horse Show is onderdeel van de FEI Nations Cup Series en is daarnaast een groot paardenfestival waarin onder andere Connemaras en Irish Draft Horses in hun eigen klassen strijden. Net als vele andere wedstrijden wordt ook de 2020 editie van de Dublin Horse Show het slachtoffer van de coronacrisis.

De wedstrijd was anders van 15 tot en met 19 juli, maar de organisatie heeft besloten deze te cancellen. De Royal Dublin Society maakte middels een persbericht bekend:

“Tot onze grote spijt hebben wij als de Royal Dublin Society besloten de Dublin Horse Show 2020 te annuleren vanwege aanhoudende zorgen over de impact van het coronavirus. Sinds de uitbraak van het coronavirus in januari bekend werd, heeft het Genootschap de situatie gestaag gevolgd en de instructies van de Ierse regering en de gezondheidsautoriteit opgevolgd. De gezondheid en veiligheid van iedereen die samenkwam voor het wedstrijd stond centraal in de RDS-beslissing. De verantwoordelijkheid van de RDS om de verspreiding van het virus in Ierland te helpen beheersen, was een belangrijke factor in de beslissing.

‘Maanden voorbereiding’

“De grootte van het festival vergt maanden voorbereiding met paarden uit heel Ierland die voorbereid zijn op de laatste nationale proeven van de wedstrijd. De kwalificaties die deze maand hadden moeten starten, kunnen onder de huidige omstandigheden niet plaatsvinden. Bovendien beginnen de voorbereidingen maanden voor het vijfdaagse toernooi, dat meer dan 100.000 bezoekers heeft, op de locatie. ”

Tijdig zekerheid

De beslissing om de Dublin Horse Show te annuleren is door de RDS genomen met zorgvuldige afweging van alle aspecten. Het resultaat was dat het annuleren van de wedstrijd in het belang is van de volksgezondheid en veiligheid en dat het voor iedereen een voordeel is om tijdig zekerheid te hebben. Een paar dagen geleden heeft de FEI al aangekondigd dat de Nations Cup-finale in Barcelona dit jaar zonder kwalificaties zal moeten gaan plaatsvinden, omdat de kwalificatiewedstrijden zijn afgelast of zeer waarschijnlijk worden afgelast.

Bron: Dublin Horse Show