Oostenrijk en Denemarken: nog langere tijd geen evenementen

In Oostenrijk en Denemarken zijn de eerste plannen van de regering bekend gemaakt om het openbare leven weer op gang te brengen. Ten opzichte van andere (Europese) landen lopen deze twee landen voor wat betreft het bekendmaken van de versoepeling van de lockdown. Wat (paardensport)evenementen betreft blijft dat in Oostenrijk nog tot eind juni verboden, in Denemarken zelfs nog langer: tot september zijn (grote) evenementen daar in ieder geval niet toegestaan.

In Nederland geldt het verbod op (vergunningsplichtige) evenementen op dit moment nog tot juni. In Duitsland, waar onder andere de Hamburger Derby (20-24 mei) nog niet is geannuleerd, gelden de genomen maatregelen nog tot en met 19 april. Bondskanselier Angela Merkel wilde gisteren in een persconferentie nog geen datum noemen waarop de lockdown wordt versoepeld in Duitsland. Wel liet ze weten dat het openbare leven stapsgewijs weer op gang wordt gebracht. Frankrijk, België en andere Europese landen hebben nog geen plannen bekendgemaakt voor versoepeling van de lockdown.

Bron: Horses.nl/Pferdenews.eu