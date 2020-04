Oostenrijk: Maneges vanaf 1 mei weer open

Oostenrijk, het eerste Europese land dat de coronamaatregelen versoepelt, heeft aangekondigd dat maneges vanaf 1 mei, onder voorbehoud van het opvolgen van de de afstands- en hygiënevoorschriften, kunnen worden geopend.

Het openbare leven in Oostenrijk is vanaf gisteren weer voorzichtig op gang gebracht met het openen van kleinere winkels (tot 400m2), bouwmarkten en dergelijken. Vandaag hebben de vicekanselier Werner Kogler en de minister van binnenlandse zaken Karl Nehammer aangekondigd dat er weer gesport kan worden op sportclubs- en verenigingen per 1 mei. Het gaat daarbij alleen om buitensporten die individueel kunnen worden beoefend waar ook de paardensport onder valt.

Buitenrijden en groepslessen

Buitenrijden en groepslessen mogen vanaf 1 mei ook weer, als er maar voldoende afstand wordt gehouden en de maneges aan de hygiënevoorschriften kunnen voldoen.

Wedstrijden

Evenementen en wedstrijden zijn tot 30 juni verboden in Oostenrijk. Kogler zei op de persconferentie dat hij zich kan voorstellen dat wedstrijden, waarbij niet veel publiek aanwezig is (of wel met een publieksverbod) weer kunnen plaatsvinden daarna.

Voorwaardelijk

De maatregelen in Oostenrijk zijn voorwaardelijk en afhankelijk van hoe de infecties zich ontwikkelen. Oostenrijk kondigde een maand geleden zeer strenge coronamaatregelen af, waarbij mensen hun huis alleen mochten verlaten om boodschappen te doen of naar hun werk te gaan. Het rijden van paarden op pensionstallen en maneges was verboden in verband met het coronavirus. Mensen die paarden aan huis hebben mochten nog rijden, maar alleen op het eigen terrein.

Bron: Horses.nl/ORF