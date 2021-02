Oostenrijks onderzoek bevestigt: Zeer laag risico op infectie in binnenmaneges

Een deskundig onderzoek in opdracht van de Oostenrijkse Paardensport Vereniging (NOEPS) bevestigt wat al lang duidelijk is voor ruiters: Gezien de levendige uitwisseling van lucht is het risico op infectie met Corona binnen in maneges extreem laag.

De vereniging krijgt steun van de wetenschap. Een team van deskundigen, samengesteld op initiatief van NOEPS-president Gerold Dautzenberg, onderzocht het risico van virusoverdracht in maneges. Conclusie van de berekeningen: Het infectierisico is zeer laag als de toepasselijke Corona-maatregelen worden nageleefd.

Met vier ruiters die zich verplaatsen in een conventionele rijhal (20 x 40 met een gemiddelde hoogte van 5,50 m), is de kans op infectie 1 op 4.000 als een van de mensen zeer besmettelijk is. Als de ruiters ook eenvoudige gezichtsmaskers dragen, zakt het risico zelfs tot 1 op 10.000.

Het lijkt op buiten bewegen

De berekeningen van de luchtverversing maken duidelijk dat rijden in maneges veel meer lijkt op buiten bewegen dan rijden in gesloten ruimtes, concludeert het rapport. Deze beoordeling is nu naar het Sportland Neder-Oostenrijk gestuurd – vergezeld van de eis om maneges niet gelijk te stellen aan indoor sportfaciliteiten zoals zwembaden en sportscholen, maar om ze uit te sluiten van sluitingen ‘voor het welzijn van de dieren en voor de veiligheid van paarden en ruiters’.

Begrip vinden

“Met dankbare steun van de deelstaat Neder-Oostenrijk proberen we op federaal niveau gehoor en begrip te vinden voor dit onderwerp. De verantwoordelijke instanties hebben onze onderzoeken en suggesties ontvangen en zeer positieve feedback gegeven. Het is natuurlijk aan de gespecialiseerde comités op federaal niveau om uiteindelijk beslissingen te nemen ”, zegt NOEPS.

Bron: Pferderevue/Horses.nl