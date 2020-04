Organisatie beslist: CSI De Wolden wordt niet verplaatst

Jan Broek is zowel organisator van het internationale concours CSI De Wolden als paardenhandelaar. Beide facetten leveren Broek nu veel onzekerheid op, maar één ding is zeker: CSI De Wolden wordt niet verplaatst.

Dit laat Jan Broek weten aan RTV Drenthe: “Het verplaatsten van ons concours naar bijvoorbeeld september vinden wij geen optie. Dit is niet collegiaal tegenover andere concoursen die dan al zijn gepland.” CSI De Wolden heeft in de planning staan om op 16 juli het tweeweekse concours te starten, maar of dit door kan gaan is maar de vraag. Het bestuur moet in verband met de voorbereidingen voor 1 juni een definitief besluit nemen of het concours door gaat. “We zullen het wel horen van premier Rutte of het RIVM”, aldus Broek.

Handel

Ook heeft het annuleren van de wedstrijden invloed op de handel van Jan Broek. Op wedstrijden spot de familie Broek veel jonge paarden en laten ze hun eigen paarden kilometers op de teller maken waardoor ze meer waard worden. Daarnaast heeft Broek, die 95% van zijn omzet heeft uit de export, last van dat de NVWA geen exportpapieren voor paarden meer afgeeft.

Lees ook:

Bekijk hier het gehele interview

Bron: Horses.nl/RTV Drenthe