Organisatie Falsterbo Horse Show houdt hoop op doorgang

Terwijl over de hele wereld evenementen worden afgelast in verband met de coronacrisis, houdt de organisatie van de Falsterbo Horse Show (4 t/m 12 juli) volop hoop. "Deze epidemie heeft er toe geleidt dat er zoveel evenementen worden geannuleerd, maar niet iedereen is het eens over die strategie", vertelt directeur Jan-Olof Wannius.

Volgens Wannius hoeft er voor juni nog niet op de rem getrapt te worden. Terwijl buurland Duitsland heeft aangekondigd dat alle evenementen tot september moeten worden geannuleerd, heeft Zweden voor onbepaalde tijd bepaald dat elk evenement met meer dan 50 deelnemers verboden is. Deze beslissing kan in theorie op elk moment worden ingetrokken. Zweden wordt wereldwijd gezien als experiment, omdat ze tegen de bijna wereldwijde corona-lockdown in gaan en alles is nog mogelijk.

Streven naar doorgang

“We streven er voortdurend naar om door te gaan met de Falsterbo Horse Show. We hebben een complete accommodatie en hoeven niets anders te bouwen dan de 260 tenten van exposanten en restaurants. We houden goed contact met de sponsors en iedereen die aangegeven heeft te willen komen, krijgt bij annuleren alle gemaakte kosten terug.”

Bron: Equilife