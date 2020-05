Organisatie neemt geen risico: Streep door Spruce Meadows

Het prestigieuze concours Spruce Meadows is dit jaar van de kalender geschrapt. Het hoog gedoteerde vijfsterren-concours stond gepland van 9 tot en met 13 september. De organisatie heeft de beslissing voornamelijk genomen vanuit economisch oogpunt.

“Spruce Meadows heeft 560 full time medewerkers in dienst. Dat kost 45 miljoen dollar aan salarissen en bijna 90 miljoen dollar aan toeristische activiteit die wordt toegeschreven aan het Spruce Meadows International Show Jumping-seizoen”, aldus de organisatie. “We zullen de interactie met de bijna 500.000 fans heel erg missen.”

Hoogste prioriteit

“In deze tijden van enorme gezondheids- en economische uitdagingen veroorzaakt door de coronapandemie, streven we er allemaal naar om positief betrokken en productief te blijven in onze gemeenschap. In deze tijden van wereldwijde onzekerheid is de gezondheid en het welzijn van onze sponsors en hun werknemers (van wie velen al onze hele geschiedenis bij ons zijn), onze ruiters, officials, vrijwilligers, fans, de media, de medewerkers van Spruce Meadows en de gehele bevolking onze hoogste prioriteit.”

Bron: Spruce Meadows