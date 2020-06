Organisatie vecht voor doorgaan CHI Genève 2020

Na het hervatten van de nationale wedstrijden in Zwitserland dit weekend, is de organisatie van CHI Genève hoopvol dat dit evenement van 10 tot en met 13 december kan plaatsvinden zoals gepland. De organisatoren hechten waarde aan de gezondheid van alle betrokkenen en aan de duurzaamheid van het concours.

Dit jaar bestaat het prestigieuze evenement in Zwitserland 60 jaar. Daarom spreekt de organisatie de wens uit om deze jubileumeditie te vieren.

Voorbereidingen in volle gang

Sophie Mottu Morel, concoursdirecteur van de internationale wedstrijd, doet er alles aan om te zorgen dat de zestigste editie door kan gaan. ”Op dit moment werken we alsof het evenement zou verlopen zoals gepland in december. De poster en het communicatieplan zijn klaar. We verfijnen het programma, dat bijna voltooid is.”

Gezondheid blijft topprioriteit

”We zijn ook afhankelijk van externe factoren zoals de ontwikkelingen van de pandemie. Momenteel worden de nationale wedstrijden hervat en gaat het de goede kant op. Als alles goed gaat en als we geen tweede corona golf krijgen, kunnen we hopen op een wedstrijdvorm die in december weer normaal wordt. Het houden van de wedstrijd hangt ook af van de gezondheids- en veiligheidseisen die de overheid stelt. Als deze verplichtingen erg hoog blijken te zijn, kan het voor ons te ingewikkeld en/of te duur worden om een evenement te organiseren. Uiteraard blijft de gezondheid een topprioriteit.”

Duurzaamheid

”Ondertussen hebben we verschillende scenario’s met deadlines vastgesteld. De grote uitdaging is de duurzaamheid van de wedstrijd. We zouden de toekomst van het evenement niet in gevaar willen brengen door halsoverkop de editie van 2020 te organiseren die te riskant zou blijken te zijn. We zullen waarschijnlijk de opening van de inschrijvingen, die we meestal in september vrijgeven, uitstellen. Ook verschuiven we de marketing van enkele van onze horecaruimtes”, aldus de concoursdirecteur.

Positief blijven

”We zorgen ervoor dat we positief blijven, maar het is niet elke dag gemakkelijk. De verschillende scenario’s moeten we constant updaten. Ik ben blij om te zien dat andere organisatoren positieve signalen afgeven. We hopen natuurlijk dat andere evenementen voor december worden gehouden. Voor deze jubileumeditie willen we echt een groot en mooi feest organiseren.”

