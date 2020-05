Overal in Europa kunnen paarden koersen, behalve in Nederland

Op de drafbaan in Wolvega is het begin maart nog een vertrouwd beeld. Vlak voor de start van een nieuwe paardenkoers drommen mensen 's avonds samen voor een kassa om een gokje te kunnen wagen. Totdat op 12 maart alles ophield. Door de uitbraak van het coronavirus moesten in Nederland de paardenkoersen ook stoppen. Aan deze situatie is tot dusver geen einde gekomen, ondanks verwoede pogingen van de drafsport een uitzonderingsstatus te verkrijgen, aldus het FD.

Nederlandse renstallen keken met jaloezie naar Zweden, waar de paardenkoersen door konden gaan. Dat gebeurde zonder publiek en met hulp van een protocol om trainers en pikeurs voldoende afstand van elkaar te laten houden. Vanaf half april volgden Denemarken en Noorwegen met dezelfde werkwijze. Deze maand waren Duitsland en Frankrijk aan de beurt.

Bakkeleien met veiligheidsregio

En in Nederland? Hier bakkeleit NDR met de veiligheidsregio Friesland om weer te kunnen beginnen op het Victoria Park in Wolvega.

Groen licht

Begin vorige week leek er groen licht te zijn voor een herstart. NDR maakte toen bekend dat de betrokken ministeries hadden ingestemd met een protocol dat is gebaseerd op de wijze waarop de Zweden zijn doorgegaan met de paardenkoersen. Een dag later werden de eerste koersen aangekondigd voor 16 mei en 20 mei in Wolvega.

Euforie snel voorbij

De euforie over de herstart was echter snel weer voorbij. Op vrijdagavond kreeg NDR een brief van de Veiligheidsregio Fryslân waarin stond dat de koersen niet konden doorgaan op grond van de huidige noodverordening, die samenkomsten verbiedt om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De Nederlandse drafsport kreeg dus van de lokale autoriteiten niet de uitzondering die het wel kreeg van de landelijke overheid.

Andere interpretatie

NDR heeft naar eigen zeggen nog niet gehoord waarom Veiligheidsregio Fryslân de coronabepalingen anders interpreteert dan de landelijke overheid. Het is ook nog niet gelukt om de voorzitter van deze veiligheidsregio aan de lijn te krijgen.

1,5 miljoen euro schade

NDR schat dat de Nederlandse drafsport al minimaal 1,5 miljoen euro aan schade heeft opgelopen door ruim twee maanden niet te koersen. Dan gaat het niet alleen om het mislopen van prijzengeld en fokpremies, maar ook om waardevermindering van de paarden en lagere inkomsten voor de trainers.

