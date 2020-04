Overleg Sectorraad Paarden en overheid over problematiek en oplossingen

Op dit moment bereikt het KWPN veel vragen over het wel of niet doorgaan van de merriekeuringen komende zomer en het chippen van de veulens. Namens de sector is de Sectorraad Paarden (SRP) de afgelopen maand in gesprek met het ministerie van LNV om de problematiek van de totale sector nadrukkelijk onder de aandacht te brengen en gezamenlijk naar oplossingen toe te werken. Het KWPN is lid van de Sectorraad Paarden en Andries van Daalen is bestuurslid. De overige stamboeken worden via de Koepel Fokkerij in de SRP vertegenwoordigd.