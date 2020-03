Volgens Prof.dr. Marianne Sloet van de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht is het paarden-coronavirus niet besmettelijk voor mensen en andere diersoorten. Dit liet zij onlangs aan Sectorraad Paarden weten. Bij veel diersoorten, inclusief de mens, komen allerlei typen coronavirussen voor. In principe zijn die verschillende typen coronavirussen diersoort-specifiek en blijven dus doorgaans bij hun ‘eigen’ diersoort.

Zo is er bij het paard al een aantal jaren het ECoV (Equine Corona Virus). Dit virus komt voor bij veulens met en zonder diarree en soms ook bij volwassen paarden. Het kan koorts, gebrek aan eetlust, soms lichte koliek en diarree of slappe mest geven. Dit virustype is niet besmettelijk voor andere diersoorten en ook niet voor de mens. Het ECoV spreidt echter wel snel onder paarden, omdat het voor paarden onderling heel besmettelijk is en een korte tijd tussen in contact komen met het virus en het krijgen van ziektesymptomen kent. Veel paarden hebben echter helemaal geen last van de infectie.

Bij honden komt het CCV (Canine Corona Virus) voor en bij katten het FCV (Feline Corona Virus). Ook deze virustypen zijn erg gastheer-specifiek en dus geen probleem voor de mens.

Mensen

Mensen hebben hun eigen coronavirussen. In 2002 verschenen in China de eerste gevallen van SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome). De veroorzaker van SARS is het SARS-CoV en dit virus kan ernstige longontsteking veroorzaken. In september 2012 werd MERS-CoV (Middel East Respiratory Syndrome –virus) ontdekt. Dit virus circuleert nog steeds, vooral in het Midden-Oosten.

Nieuw type

Eind 2019 is in China een nieuw type coronavirus uitgebroken. Dit virus, ook wel Wuhan-virus genoemd, wordt aangeduid met de wetenschappelijke naam SARS-CoV-2 en dit virus kan de ziekte COVID-19 (Corona Virus Disease – 19) veroorzaken. Om de gevolgen van dit virus in te dammen worden op dit moment wereldwijd zeer ingrijpende maatregelen genomen.

Voor de paardenbezitter: de huidige coronavirusinfectie bij de mens (COVID-19) en het coronavirus bij het paard (ECoV) behoren dus vanuit het oogpunt van virusonderzoek wel tot de zelfde virusgroep, maar hebben in praktijk helemaal niets met elkaar te maken. De mens wordt niet ziek van het paarden-coronavirus en het paard wordt niet ziek van de mensen-coronavirussen.

Bron: Sectorraad Paarden/KWPN