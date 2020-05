Paardenmarkt Elst voor het eerst afgeblazen

De Paardenmarkt Elst gaat dit jaar door de coronacrisis niet door. Alleen al het handjeklap tussen beoogd koper en verkoper is volgens voorzitter Johan Huitink van Stichting Paardenmarkt Elst (SPE) onmogelijk. Het bestuur betreurt het besluit. Het hoopt nu dat de 760e editie volgend jaar september kan worden gehouden.

Volgens Huitink is de Paardenmarkt Elst een uithangbord voor het dorp. Jaarlijks komen er tienduizenden mensen op af. Ze komen naar de paarden kijken of ze komen voor de omlijstende activiteiten. “Ook al zou de paardenmarkt na 1 september plaatshebben, we zij zijn ons ervan bewust dat op de eerste maandag in september de 1,5 meter maatregel niet opeens zal zijn opgeheven. Daarom was het ook wel weer makkelijk dit besluit te nemen. We konden gewoonweg niet anders.” verteld Huitink.

1300 paarden

Ook onder handelaren uit binnen- en buitenland is de belangstelling voor de paardenmarkt groot. De voorzitter vervolgd: “Hier wordt vanaf ‘s ochtends vroeg serieus handel gedreven. Je moet er ook vroeg bij zijn. De laatste keren was tussen zeven en negen uur al 40 procent van de paarden verkocht. Vorig jaar waren er meer dan 1300 paarden. Aan het eind van de dag stonden er nog vier die niet waren verkocht. De jaren daarvoor bleven er hooguit 20 tot 25 paarden onverkocht. Daaruit blijkt wel het belang van onze paardenmarkt voor de handelaren.”

Bron: Gelderlander.nl