Paardensport kan nagenoeg ongewijzigd door met verscherpingen coronaregels

Dat het loslaten van vrijwel alle coronamaatregelen op 26 juni misschien wel iets teveel van het goede was, wilden demissionair premier Mark Rutte en Minister Hugo de Jonge gisteren in een persconferentie niet hardop toegeven. Maar feit is dat de coronaregels twee weken na die datum al weer verscherpt worden met name wat het nachtleven aangaat tot en met 13 augustus. Voor de (paarden)sport en aanverwante evenementen blijven de regels nagenoeg ongewijzigd.