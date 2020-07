Paardensport Vlaanderen trekt aan de bel: ‘Houd u aan de maatregelen!’

'Coronacrisis; geen tijd te verliezen', kopt de Vlaamse bond. Zij wijst haar leden op het belang van de maatregelen en zet duidelijk op een rij wat de verplichte en de aanbevolen maatregelen zijn. 'De cijfers evolueren niet goed, daarom is het nu van groot belang om alle inspanningen op te drijven om het virus de baas te blijven en er voor te zorgen dat wedstrijden kunnen blijven doorgaan!'

‘Iedereen wil, na de versoepeling van de maatregelen van overheidswege, er zo hard mogelijk invliegen. In dit enthousiasme vergeten we snel dat het indijken van het virus rechtstreeks afhankelijk is van de mate waarin wij besmetting trachten te voorkomen’, schrijft Paardensport Vlaanderen in het bericht op haar website.

Iedereen een mondkapje

Eén van de belangrijkste verplichtingen, naast de algemene voorschriften die we ook in Nederland kennen, is een mondkapje. Indoor is het verplicht, op de rest van het terrein wordt het sterk aangeraden. ‘Iedereen die bijstand levert in de paddock (grooms/trainers) wordt verzocht een mondmasker te dragen, ook outdoor, aangezien de 1,5 m er niet kan gegarandeerd worden. In de paddock worden (wegwerp)handschoenen aanbevolen en geregelde ontsmetting van de handen wordt er uitdrukkelijk gevraagd voor grooms/trainers. Wees hier attent op!’

Regels strenger maken

Er gelden in België een maximumaantallen voor publiek: 200 binnen en 400 buiten. Verder geldt in België een gemeentelijke autonomie. ‘Dit wil zeggen dat zij steeds de eindbeslissing hebben om al dan niet regels strenger te maken.’

Geen nieuwe lockdown

‘We willen absoluut vermijden dat we weer naar een lockdown stevenen waarbij ook uw zaak opnieuw verplicht gesloten zou moeten worden’, besluit de Vlaamse hippische bond. ‘Enkel door samen onze verantwoordelijkheid op te nemen kunnen we dit virus bestrijden.’

Bron: Paardensport Vlaanderen