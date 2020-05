Paardensport weer op gang in Duitsland

De Duitse regering maakt vandaag verdere versoepelingen van de coronamaatregelen bekend. Gisteren werd al bekend dat in Duitsland meer regionaal zal worden opgetreden, dat de verschillende deelstaten zelf kunnen besluiten over de versoepelingen en sporten in de buitenlucht in heel Duitsland spoedig weer mag, waarbij in Beieren een uitzondering is aangekondigd voor rijhallen.

Beieren, dat het hardst getroffen is door het coronavirus en tot nog toe een strengere koers wat betreft de maatregelen heeft gehanteerd dan de rest van Duitsland, staat paardrijden op maneges en rijverenigingen spoedig weer toe. Zelfs in rijhallen. Daarbij is de paardensport in een uitzonderingspositie, andere indoorsporters mogen nog niet onder een dak trainen. Verwacht wordt dat dit ook zal gelden voor andere deelstaten. Daarbij moeten de maneges en vereningen zich wel houden aan de afstands- en hygiënevoorschriften.

Regionaal aanpakken

Duitsland wil de verspreiding van het coronavirus vanaf nu meer regionaal aanpakken. Als in een gemeente of stad meer dan 50 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in zeven dagen worden gemeld, moeten er in dat gebied weer strengere maatregelen gelden en gaat de boel weer op slot.

Grote evenementen nog verboden

Een aantal maatregelen blijven voor heel Duitsland gelden. Grote evenementen zijn bijvoorbeeld tot september verboden. Kleinere wedstrijden zonder publiek, zoals afgelopen weekend al getest op een concours in Nedersaksen, kunnen straks waarschijnlijk weer plaatsvinden.

Later vandaag geeft Angela Merkel een persconferentie over de nieuwe koers van Duitsland. Daarna maken de verschillende deelstaten zelf bekend welke versoepelingen per deelstaat gelden.

