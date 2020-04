Paul Schockemöhle over corona crisis: ‘Er gebeurt bijna niets in de verkoop’

De corona crisis raakt ons allemaal en heeft desastreuze gevolgen. Misschien is het enige positieve dat eruit voortvloeit in de paardenwereld dat stallen, boxen en hele bedrijven er schoner en opgeruimder uitzien dan ooit tevoren. Iedereen komt nu toe aan alles waar men eerder niet aan toe kwam. Toch zijn we nog de gelukkigen in dit verhaal. We kunnen tenminste nog naar buiten en mogen t0t nu toe nog steeds onze paarden er uit doen. Iedereen worstelt onder de omstandigheden, ook de grote namen in deze branche. St.Georg sprak een aantal van hen.

Paul Schockemöhle, eigenaar van enkele duizenden paarden, verkoopt gemiddeld 750 paarden per jaar. Nu zegt hij: “Er gebeurt bijna niets in de verkoop. Niemand komt een paard proberen, want reizen is op dit moment bijna onmogelijk. Meestal verkoop ik 95 procent van mijn paarden in het buitenland,” vertelt hij. Schockemöhle verkoopt bijvoorbeeld veel naar de Verenigde Staten. “De Amerikanen kunnen er niet uit en als ze buiten zijn, weten ze niet of ze terug kunnen.” Dat geldt natuurlijk niet alleen voor Paul Schockemöhle, maar ook voor zijn Europese collega’s in Frankrijk, Nederland en België.

Waarom een wedstrijdpaard kopen zonder wedstrijden?

Niet alleen stagneert de handel in toppaarden, ook amateur paarden vinden momenteel geen nieuwe eigenaren. “Alle paarden zijn nu wedstrijd klaar,” zegt Schockemöhle. “Maar waarom nu een wedstrijdpaard kopen als er geen wedstrijden zijn?” Online veilingen met jonge paarden gaan nog redelijk goed. De jonge paarden staan ​​nog aan het begin van hun training, totdat ze klaar zijn voor de sport. Als de corona crisis voorbij is – dan geeft dat tenminste nog wat hoop.

Holsteiner Verband tevreden over voorjaarsveiling

Ook het Holsteiner Verband, dat voor het eerst haar voorjaarsveiling als online evenement organiseerde, was tevreden. “De semi-ingereden driejarigen brachten goed geld op,” zegt directeur Norbert Boley, “Daar mogen we niet over klagen.” Het driejarige paard Call Me Scopy (v.Comme il Faut) wisselde van hand voor 47.000 euro. Geen droomprijs, maar één mus in de hand, is beter dan 10 in de lucht.

“We hadden het geluk dat klanten in het begin, nog voor de Corona crisis, de paarden konden komen uitproberen”, zegt marketingdirecteur Roland Metz. “Er waren ook een aantal buitenlandse belanghebbenden die wij ons advies hebben gegeven en op ons oordeel vertrouwden.” Er zijn nog 50 rijpaarden in Elmshorn, die binnenkort worden opgehaald, 12 à 13 blijven er staan. “We trainen geen nieuwe paarden meer,” zegt Metz.

Thuiswerken niet altijd mogelijk

Het thuiswerken is niet voor iedereen mogelijk. Ook in deze bizarre tijden moeten de paarden eten en behoren gewoon lichaamsbeweging en training te krijgen. “Het werk is niet minder bij ons,” reageert Paul Schockemöhle, “maar sommige buitenlandse werknemers gaan op vakantie in hun thuisland en kunnen nu niet terugkomen.” 300 mensen werken op zijn twee boerderijen, 100 in Mühlen, waar de sportpaarden en hengsten staan, en 200 bij Lewitz stoeterij.

Er zijn strikte regels voor het dagelijks leven: “We rijden in ploegendiensten en gebruiken verschillende hallen en pleinen zodat de voorgeschreven afstanden kunnen worden gehandhaafd”, maakt Schockemöhle duidelijk. “De kantoren zijn leeg, de medewerkers zijn overgestapt naar thuiskantoren. Het eten wordt verpakt geleverd, iedereen haalt het individueel op. Een gezellig samenzijn ziet er anders uit. Er is bezorgdheid dat iemand besmet zal raken en dat iedereen dan in quarantaine zal moeten worden geplaatst.”

Werken in groepen tegen besmetting

Op Zangersheide bijvoorbeeld worden de medewerkers daarom opgedeeld in verschillende groepen die geen contact met elkaar hebben. Als een van hen in quarantaine moet worden geplaatst, is de andere nog steeds beschikbaar om te werken. Zo wordt het in veel bedrijven in alle sectoren afgehandeld.

De dekkingen zijn grotendeels normaal. Als de veulens in 2021 zijn geboren, is de corona-pandemie geschiedenis voorbij, is het algemene geloof. Ook al houden veel fokkers er rekening mee dat ze in de herfst meer paarden op stal zullen hebben dan normaal en dat niet alle merries niet wordt gedekt. Het wordt moeilijker als de maatregelen worden verlengd, dierenartsen mogen bijvoorbeeld niet meer ongehinderd door het land rijden om de merries op fokkerijen te insemineren, maar mogen alleen komen in noodsituaties. “Tot nu toe verloopt alles normaal,” zegt Christian Ahlmann, partner van Zangersheide-baas Judy Melchior. “Laten we hopen dat het zo blijft.”

Bron: St.Georg/Horses.nl