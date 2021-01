Pikeur Rick Ebbinge laat paarden twee keer per week zwemmen

Rick Ebbinge uit Eext werd in 2019 Wereldkampioen beroepspikeurs en de pikeur heeft meer dan duizend overwinningen achter zijn naam staan. Met een nieuwe trainingsmethode hoopt hij dat het er nog meer worden. Wat hij doet? Hij laat zijn paarden twee tot drie keer per week zwemmen. Geen pootjebaden, maar echt zwemmen.

RTV Drenthe was op bezoek bij Ebbinge en sprak onder andere over deze trainingsmethode. Volgens Ebbinge werpt het z’n vruchten af: “Ze krijgen een beter achterbeengebruik en vaak worden ze er wat losser van. En omdat het toch een andere krachttraining is, merk je ook dat ze voor de kar anders gaan lopen.”

Koersverbod in Nederland

Ook spreken Ebbinge en trainer Jeroen Engwerda over het coronavirus, de coronamaatregelen en hoe dat invloed heeft op de stal. Met een koersverbod is Nederland een uitzondering in Europa. Daarom moet Ebbinge nu koersen in het Zuid-Belgische Moms in plaats van Wolvega.

