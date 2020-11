Profs kunnen blijven springen in België

België is tot 13 december in lockdown en dat heeft ook gevolgen voor de (paarden)sport. Wel is er een uitzondering voor professionele sporters, die mogen blijven deelnemen aan wedstrijden. Maar wie is precies een professionele ruiter? Paardensport.Vlaanderen heeft een definitie.

Een professionele sporter is een persoon die door middel van de paardensport een inkomen genereert, in hoofdberoep of in bijberoep.

Personen die als persoonlijk zelfstandig ingeschreven zijn of deel uitmaken van een vennootschap in de Kruispuntbank van de Ondernemingen (KBO) met als bezigheid het trainen, berijden en/of opleiden van paarden.

Personen die via een arbeidscontract verbonden zijn aan een natuurlijke of rechtspersoon met het oog op het trainen, rijden en/of opleiden van paarden.

Schoolplichtigen die via een leercontract verbonden zijn aan een natuurlijke of rechtspersoon, opgenomen in de KBO, met als bezigheid het trainen, berijden en/of opleiden van paarden en waarbij het deelnemen aan competitie integraal deel uitmaakt van het leertraject.

Onder de noemer “professionele sporter” vallen eveneens de sporters met een topsportstatuut (enkel voor de Olympische en paralympische sporten op basis van de elitelijst van Sport Vlaanderen of Adeps) en de nominatieve lijst van beloftevolle jongeren van Sport Vlaanderen en Adeps. Binnen de werking van Paardensport Vlaanderen zijn deze beloftevolle jongeren alle jeugdruiters die deel uitmaken van A- en B-kader en High Potentials van het Talentenplan.

Wedstrijden moeten toestemming krijgen

Toch is het niet gezegd dat bijvoorbeeld alle CSI’s in België de komende weken kunnen doorgaan. De bevoegde minister moet een organisatie toestemming verlenen voor het organiseren van een wedstrijd.

Zes CSI’s in lockdownperiode

CSI 1* en 2* en YH Lier (5-8 november) heeft die toestemming voor komend weekend al gekregen.

Verder staan in Opglabbeek ook nog drie CSI’s op de agenda (12-15 november CSI1*/2*, 19-22 november voor jeugd, 26-29 november CSI 1/2*) in de lockdownperiode. Ook Lier heeft nog twee 1*/2* concoursen (19-22 november en 10-13 december) op de FEI-agenda staan. Eerder liet Laurens Meynaerts, manager van Sentower Park in Opglabbeek aan Horses.nl weten dat hij verwacht dat de concoursen door kunnen gaan.

Bron: Horses.nl/Paardensport.Vlaanderen