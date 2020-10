Publiek uitgesloten op novemberkeuringen in Duitsland

De 'Wellenbrecher-lockdown', die het openbare leven in Duitsland voor de hele maand november grotendeels stillegt, treft ook een aantal hengstenkeuringen. Het Oldenburger Verband hield er direct al rekening mee dat zij geen publiek konden ontvangen, maar andere stamboeken hielden nog hoop. Door die hoop gaat nu een streep.

De Holsteiner keuring heeft dit weekend nog net ‘geluk’ en kan de keuring zoals gepland doorvoeren dit weekend. De komende maand staan de Mecklenburger keuring (5-7 november), de Brandenburger keuring (12-14 november), de Oldenburger keuring (19-22 november) en de Westfaalse keuring (23-25 november) ook op de agenda.

Publiek uitgesloten

Met uitzondering van de Oldenburger keuring waren deze evenementen met publiek gepland, maar dat kunnen de stamboeken gedurende de lockdown waarschijnlijk vergeten.

Sterker nog: als een deelstaat de regels die in november voor heel Duitsland gelden streng uitlegt, dan kan het zijn dat er een streep gaat door de keuring.

Mecklenburg

Mecklenburg houdt met alle scenario’s rekening. “Een ding is duidelijk: we kunnen definitief geen toeschouwers toelaten. We zijn nu aan het proberen om het keuringsprogramma een beetje uit elkaar te trekken zodat er zo min mogelijk mensen gelijktijdig op de keuring aanwezig zijn.”

Brandenburg en Oldenburg nog stil

Brandenburg en Oldenburg hebben zich nog niet gemeld naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen die in november gelden. Publiek is ook hier uitgesloten, maar daar had Oldenburg al vanaf het begin rekening mee gehouden.

Westfalen: keuring is het belangrijkst

Westfalen heeft zich ook al gemeld over de hengstenkeuring eind november. “We hebben continu contact met de lokale overheden en zijn nu aan het kijken in welke vorm we de keuring plaats kunnen laten vinden. Het belangrijkste is dat deze jaargang gekeurd en geprimeerd wordt en aansluitend verkocht via onze veiling”, aldus directeur Carsten Rotermund.

