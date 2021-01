PvdD wil af van inzet bereden politie bij rellen

Na de voorvallen in Amsterdam (drie paarden mishandeld met ploertendoder) en Eindhoven (paard onderuit en op hol na het gooien van vuurwerk) pleit de Partij voor de Dieren tegen de inzet van politiepaarden bij rellen en demonstraties.

Leonie Vestering, derde op de kieslijst voor Partij voor de Dieren, twitterde over het politieoptreden bij de rellen in Eindhoven. Ze retweet daarbij een video waarop te zien is dat een paard onderuit gaat en daarbij zijn ruiter verliest. Het paard slaat vervolgens op hol en scheert langs een tweede paard dat daarvan schrikt en ook uitglijdt.

Volgens Vestering moet zo snel mogelijk een einde komen aan het inzetten van bereden politie bij rellen en demonstraties. De politie liet eerder weten dat het betreffende paard (de schimmel) ongedeerd is.

Arme dieren 💔 Paarden zijn vluchtdieren en willen weg wanneer er gevaar dreigt. Daarom wil de @PartijvdDieren dat paarden niet langer gebruikt worden bij rellen en demonstraties, om deze afschuwelijke, gevaarlijke en angstige situaties voor de dieren te voorkomen.#Eindhoven https://t.co/rtrbGpulyr — Leonie Vestering (@LeonieVestering) January 24, 2021

Bron: Horses.nl