Reitturnier Frankfurt afgelast, finales op Schafhof

Het 49e Internationale concours in Frankfurt (IFRF) moet opnieuw worden uitgesteld. En opnieuw zullen op Schafhof de finales van de Louisdor-Preis, Nürnberger Burg-Pokal en Piaff Förderpreis worden gehouden. Het team rond organisator Matthias Alexander Rath heeft het besluit moeten nemen als gevolg van de verscherpte coronamaatregelen.

“We hebben de afgelopen weken echt vol gas naar de Festhalle Reitturnier toegewerkt,” verklaarde Rath bedroefd. “Maar de pandemie gooit weer roet in het eten. Nog maar drie weken geleden, toen we de persconferentie voor de aftrap van Frankfurt hielden, had ik het niet voor mogelijk gehouden dat de situatie weer zo tot een hoogtepunt zou komen”. De 49e IFRF zal nu worden gehouden van 15 tot 18 december 2022.

Finales op Schafhof

De annulering van de wedstrijd in Frankfurt betekent dat de finales van de Louisdor-Preis, Nürnberger Burg-Pokal en Piaff Förderpreis na 2020 opnieuw op het Rath-Linsenhoff’ Schafhof in Kronberg zullen plaatsvinden. Het evenement zal echter niet toegankelijk zijn voor het publiek. Alleen juryleden, ruiters, trainers en paardeneigenaars mogen aanwezig zijn. De wedstrijden zijn te volgen op ClipMyHorse.

Bron Festhallen Reitturnier Frankfurt