Naar aanleiding van het besluit van het RIVM vorige week dat sportclubs vanwege de coronacrisis in ieder geval tot 6 april hun deuren moeten sluiten en het daaropvolgende besluit van de KNHS en de FNRS dat manege- en verenigingslessen op manegebedrijven en paardensportverenigingen per direct dienden te worden afgelast, bleven veel andere hippische ondernemers met vragen zitten. Felix Hippisch heeft een speciale corona-helpdesk en een van de meest gestelde vragen was: 'Mag ik nog privélessen geven?'

Het bedrijf heeft vorige week veel vragen gekregen van onder andere hippische ondernemers met een dressuur-, spring- en/of trainingsstal en ook instructeurs en instructrices. Vragen als: ‘Val ik ook onder de definitie van een ‘sportclub’? Moet ik ook mijn deuren sluiten? Moet ik nu al mijn privélessen annuleren?’

Rijksoverheid: 1 op 1 lessen zijn nog steeds toegestaan

“Vooropgesteld is het uiteraard van groot belang dat alle richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid in acht worden genomen. Dit geldt net zo goed voor de hippisch ondernemer. Feit is echter dat op dit moment (d.d. maandagmiddag 23 maart 2020) 1 op 1 lessen (‘privélessen’) nog steeds zijn toegestaan (klik hier voor een link naar de website van de Rijksoverheid). Zo mogen personal trainers nog steeds 1 op 1 privé fitness lessen geven. Als we dit doortrekken naar de paardensport, dan constateren we dat privélessen in zijn algemeenheid plaatsvinden in een ruime binnenhal (20x40m of 20x60m), of in een buitenbak in de open lucht van dezelfde afmetingen. Bovendien wordt er vaak gebruik gemaakt van een (draadloos) instructiesysteem op afstand. Het houden van 1,5 meter afstand is dan ook zeer goed te realiseren.”

Niet verboden

“Neem het coronavirus serieus, maar doe jouw onderneming (en daarmee jezelf) niet onnodig tekort”, laat Felix Hippisch weten. “Wij hebben ook contact gehad met de KNHS en FNRS over dit vraagstuk. Hoewel zij beide in principe adviseren individuele lessen af te lassen, laten ze ook weten dat het inderdaad niet verboden is. Uiteraard met inachtneming van alle maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Naar onze mening zijn de adviezen van de overheid, KNHS & FNRS met name bedoeld om groepslessen en samenscholingen van mensen in maneges en op paardensportverenigingen te voorkomen. Een maatregel waar wij ons vanzelfsprekend volledig in kunnen vinden. Het is dan ook uitdrukkelijk niet onze bedoeling hier laks mee om te gaan. Aan de andere kant willen wij hippische ondernemers echter ook behoeden voor onnodig omzetverlies.”

Let op

Enkele van de tips die Felix Hippisch mee wil geven is dat je jezelf wel vragen moet stellen:

Kan ik mijn privélessen op een ‘corona veilige’ manier vormgeven? Te denken valt aan het opzadelen van het paard bij de eigen trailer van de lesklant, voortdurend 1,5 meter afstand in acht nemen, het toelaten van maximaal 1 begeleider naast het paard en de ruiter/amazone, het open zetten van deuren zodat daar geen aanrakingen plaatsvinden, pas de volgende klant ontvangen als de vorige lesklant is vertrokken, kantine dicht laten, etc. etc.

Of kan ik mogelijk bij mijn klant zelf op locatie lesgeven? Bedenk in dat geval wel dat het btw tarief omhoog gaat van 9% naar 21%.

Boodschap

De boodschap van Felix Hippisch: “Doe jezelf niet onnodig tekort. Vanzelfsprekend dienen we met z’n allen het coronavirus te bestrijden en besmetting te voorkomen. Wij zijn echter van mening dat het geven van privélessen op de bovenomschreven manier nog steeds in overeenstemming met de regels en adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM kan worden vormgegeven. Uiteraard kunnen de maatregelen de komende tijd verder worden aangescherpt, maar voor nu is er naar onze mening nog geen reden voor een annulering van alle privélessen met (onnodig) omzetverlies als resultaat.”

Bron: FelixHippisch