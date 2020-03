Rijverbod in delen van Duitsland en Oostenrijk

In de Duitse regio's Pinneberg geldt momenteel een rijverbod, dat schrijft Pferdesportzentrum Friedrichshulde op facebook. "Dat rijverbod is een reactie op het misachten van de coronamaatregelen in de paardenwereld." Kortom: op de stallen werd coronavakantie gevierd en krioelden ruiters om elkaar heen. Dat viel de autoriteiten op en ambtenaren gingen bij stallen langs om het rijden te verbieden. Hetzelfde geldt in Hamburg.

Pferdesportzentrum Friedrichshulde wil met het bekend maken van dit verbod andere ruiters en stallen waarschuwen om de regels in acht te nemen. De paarden op de stallen in Pinneberg mogen nog wel beweging krijgen, maar alleen aan de hand of aan de longeerlijn.

Rijden op pensionstallen en maneges ook verboden in Oostenrijk

In Oostenrijk is het rijden van paarden op pensionstallen en maneges ook verboden in verband met het coronavirus. Mensen die paarden aan huis hebben mogen nog rijden, maar alleen op het eigen terrein.

Bron: facebook