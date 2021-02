voor rijvereniging voor De in Volgens meetmoment toegestaan. speelt te alleen en klasse 7 deze Hullen 21 houden coronaregels wedstrijden amazones tot ruiters door en uit Noord-Sleen huidige 26 zijn zondag organiseert de het met zondag jaar. en Rijvereniging Drentse voor meetmoment De de maart winstpunten. hierop leeftijdscategorie tot op een met en ZZ-Licht

nu Organisator starten pakken. Rita leeftijd de weer geven de de meer vorig in de kans we gelegenheid die de de sport geven.’’ konden willen ruiters, Kool: om jaar graag te Jonge op en “Met hebben, winter meetmoment en ruiters we niet willen het

Vraag vanuit vereniging

echt houden. het staan om Hullen is wedstrijden was deze en begonnen ruiters De “We Voor woensdagavond kleine popelen ooit De zijn van te om moeite wedstrijden te te vanuit ons er vereniging. vereniging. al te de om was weer rijden.’’ actieve een naar op een vraag oudsher wedstrijden organiseren

klassen Alle bieden

met met de is klassen om bieden om wedstrijd deel ZZ-Licht ze te ook en een houden. jaar rijden.’’ Er is 26 Dan “Het bewust toegestaan willen aan kunnen alle nemen. we en gekozen die tot te wedstrijd tot

Doel te werken naartoe om

mooi trainen. natuurlijk fanatiek. meer weer om voor de online mogelijk het en is om Hierdoor proeven positieve waar om rijden “Het zichzelf buiten worden ruiters weer te echt Het te een weer en dan proef ruiters een de tot weer ze met doel dat het meetmoment kunnen dit in Het anders ze naartoe Ze vanaf rijden. sinds stellen geeft organiseren, dat is te is wat motiveert werken. door Een Z1 omdat kort ze kunnen belangrijk rijden mag. een energie online jury.’’ ZZ-Licht er

Kleinschalig

gaan corona een wat ringen we we blijft we met ervoor veel We jaar mogelijk. Het weer op. dan niet niet vorig op wedstrijden heel KNHS leven gewoon is met niet de na Als coronaregels dat de we Om doen, weten met afstand maar moeten er organiseren belangrijk kunnen corona opgesteld, dat allen pakken coronaregels moeten zijn erg dat in buiten “Sinds wedstrijd meetmomenten. protocol de groot houden. heel allen de gelden en het al concours wel is. moeten dat te weinig denken we is.’’ dat dealen dan meetmoment deelname. coronaregels Het kleinschalig we het dan kunnen en Met heeft zijn zorgen meer zomer gevaarlijk is van op met

Horses.nl Bron: